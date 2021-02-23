Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

23.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:36

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında lider Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 23. haftasında yarın sahasında lider Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Yeni Adana Stadı'nda teknik direktör Emrah Bayraktar yönetiminde karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Emrah Bayraktar, antrenmanda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ligin 22. haftasında Altınordu ile deplasmanda zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, rakipleriyle berabere kaldıklarını anımsattı.

Yeni Adana Stadı'nda ilk maçlarına çıkacakları için heyecanlı olduklarını aktaran Bayraktar, "Tribünlerinden zeminine ve iç detayına kadar emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Adana'ya böyle bir stat kazandırıldığı için çok mutluyuz. Başlangıcımız da inşallah galibiyetle olur." diye konuştu.

"Biz ancak 11 oyuncunun eşit anlamda mücadele ettiği bir noktada takım haline gelebiliyoruz. Çünkü bu anlamda oyuncularımızın seviyeleri birbirine çok yakın." diyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bizimle oynayan hiçbir takımın işi kolay değil. Sadece Giresunspor için değil herhangi bir takım bizimle oynuyorsa, onların da işi kolay değil. Biz ligde kalma mücadelesi veriyoruz. Bizim de bir hedefimiz ve amacımız var. Bizim işimiz kolay değil ama rakibe de işi kolay kılmayız."

Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Adanaspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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