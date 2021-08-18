Adanaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
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Adanaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 21 Ağustos Cumartesi günü kendi evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 21 Ağustos Cumartesi günü kendi evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-beyazlılar, kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde antrenman yaptı.

Teknik direktör Gül, antrenman öncesi, gazetecilere, Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

Gül, Gençlerbirliği maçını önemseyerek çalışmalara başladıklarını belirterek, "Bu haftada Gençlerbirliği'yle oynayacağız, ciddi bir rakip, lige şampiyonluk parolasıyla başladılar. İlk hafta içeride bir mağlubiyetleri var ancak sonuç itibarıyla kaliteli bir takım oldukları gerçeğini değiştirmez. Bu bizde bunu farkında olarak Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız. "dedi.

Adanaspor'da sistemi en baştan inşa etmeye çalıştıklarını vurgulayan Gül, şöyle konuştu:

"Biz ilk geldiğimiz günden itibaren hem oyuncu transferi anlamında hem oyun kurgusu anlamında kafamızdaki şablonu oturtmaya çalışıyoruz hem hücum hem savunmada. Ancak bir taraftan da skor almanız lazım, işin bu tarafını yok sayamazsınız. İkisini birden yapmakta kolay bir iş değil. Geçtiğimiz yıllarda birçok problem yaşanmış ancak bu sene Adanaspor kimsenin öyle gelip elini kolunu sallayarak yenip gidebileceği bir takım olmayacak."

Ganalı forvet Samuel Tetteh de Adanaspor taraftarının ve camiasının kendisini çok iyi karşıladığını belirtti.

Tetteh, TFF 1.Lig'de olmaktan gurur duyduğunu ifade ederek, "Bence kaliteli bir lig. Benim açımdan da kendi yeteneklerimi gösterebileceğim bir lig. Takıma daha iyi adapte olup, birbirimize alışma sürecini daha kısa sürede geçirip kalitemizi göstereceğimizi düşünüyorum. Ben goller ve asistler ürettiğim sürece. Takımında gelişime katkı sağlayacağım. Benim hedefimde goller ve asistlerle takımıma katkı sağlamak var." değerlendirmesinde

Adanaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adanaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adanaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı
Adanaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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