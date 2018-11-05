Adanaspor, Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 9 Kasım Cuma günü Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-beyazlılar, 3 Kasım'da deplasmanda oynadıkları ve 4-2 yenildikleri Denizlispor maçı sonrası bir günlük iznin ardından Osman Yereşen Tesisleri'nde toplandı.

Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenman, dar alanda yapılan topla devamlılık çalışması ve çift kale maçlarla tamamlandı.

Antrenmanda Renan Diniz takımdan ayrı çalıştı, Gökhan Sazdağı ise koşu yaptı.