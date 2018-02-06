Adanaspor, Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıklarına Başladı
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak olan Adanaspor maç hazırlıklarına başladı.
Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında sahasında Gazişehir Gaziantep'i ağırlayacak olan Adanaspor maç hazırlıklarına başladı.
Adanasporlu futbolcular, Ümraniyespor maçı sonrası iki günlük iznin ardından Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde Osman Yereşen Tesislerinde toplandı.
Isınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra ikişerli gruplara ayrılıp pas organizasyonları üzerine çalışma yaptı.
Turuncu-beyazlı takım antrenmanın ana bölümünde minyatür kalede çift kale maç yaparak ve ayak tenisi oynayarak antrenmanı tamamladı.
Adanaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
YORUMLAR