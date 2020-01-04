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Adanaspor, Galatasaray'dan Celil Yüksel'i kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

04.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:48
Adanaspor, Galatasaray'dan Celil Yüksel'i kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden , 'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, turuncu-beyazlılar, 22 yaşındaki Celil Yüksel'i sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya gelen Celil Yüksel, kendisini turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: AA
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