Adanaspor, forvet oyuncusu Jordon Ibe'i renklerine bağladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adanaspor, forvet oyuncusu Jordon Ibe'i renklerine bağladı

Adanaspor, forvet oyuncusu Jordon Ibe'i renklerine bağladı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, forvet oyuncusu Jordon Ibe'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, forvet oyuncusu Jordon Ibe'i kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Jordon Ibe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.

Jordon Ibe, daha önce İngiliz ekibi Liverpool ve Bournemouth'da forma giymişti.

AA / İsmihan Özgüven - Spor Haberleri

Spor Toto, Adanaspor, Medya, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title