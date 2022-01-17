Adanaspor, forvet oyuncusu Jordon Ibe'i renklerine bağladı
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Spor
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, forvet oyuncusu Jordon Ibe'i kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, forvet oyuncusu Jordon Ibe'i kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Jordon Ibe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağlandığı belirtildi.
Jordon Ibe, daha önce İngiliz ekibi Liverpool ve Bournemouth'da forma giymişti.
AA / İsmihan Özgüven - Spor Haberleri