Adanaspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Adanaspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 18 Eylül Cuma günü Eskişehirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Adanaspor, Eskişehirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
15.09.2020 20:53 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:12

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, 18 Eylül Cuma günü Eskişehirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Akdeniz ekibi, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Akyel yönetiminde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik ve bireysel antrenmanla tamamlandı.

Fatih Akyel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında İstanbulspor'u mağlup ettikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Takımın performansından memnun olduğunu ifade eden Akyel, şöyle konuştu:

"İstanbulspor maçında takımımız istediğimiz reaksiyonu verdi. Sıcak havada iki takım oyuncularının da koşması gerçekten zordu. Oyuncularımız buna rağmen çok iyi bir performans sergiledi. Pozisyonlarda iyi reaksiyon gösterdiler. İstanbulspor'un çok net pozisyonu olduğunu söyleyemeyiz. Kolay kolay pozisyon vermedik. Bu doğrultuda ilerliyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda da çok pozisyon vermeyiz. Ama istediğimiz reaksiyonu takımımızdan aldık. İnşallah daha da iyi olacağız. Galibiyet güzel ama bu galibiyet bizim için artık geride kaldı. Futbolda her zaman bir öne bakılıyor. Önümüzde Eskişehirspor maçı var, ona bakacağız. Rehavet diye bir şey olmayacak."

Kaynak: AA

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