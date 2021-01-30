Adanaspor-Eskişehirspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adanaspor-Eskişehirspor maçının ardından

30.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:54
Adanaspor-Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 5-2 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, bu maçın kendilerine gelecek haftalarda ofansif anlamda biraz daha iyi olmaları, gol yemelerini engellemek için çalışmalar yapmaları gerektiğini gösterdiğini belirtti.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 5-2 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Emrah Bayraktar, bu maçın kendilerine gelecek haftalarda ofansif anlamda biraz daha iyi olmaları, gol yemelerini engellemek için çalışmalar yapmaları gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Bayraktar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, göreve geldikten 3 gün sonra ilk lig maçına çıktıklarını kaydetti.

Maçtan önce Eskişehirspor'un sıralamadaki yerine bakılmadan gerekli önemin gösterilmesi gerektiğini söylediğini aktaran Bayraktar, şunları ifade etti:

"Eskişehirspor ligde dikkat etmediğiniz zaman, maçı önemsemediğiniz zaman farklı sonuçlar alabilen bir ekip. Bu üç gün gibi kısa sürede her şeyin üzerine eğilemeyeceğimiz ve biraz da rakibimizin durumundan kaynaklı olarak ağırlıklı olarak defansif aksiyonlarla ilgili ne yapacağımız üzerinde çalıştık. Bu maç bize gelecek haftalarda ofansif anlamda biraz daha iyi olmamız, gol yememizi engellemek için çalışmalar yapmamız gerektiğini anlattı, gösterdi. Bu maçtan çıkartacağımız ders de bu oldu."

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt ise ilk yarım saatlik dilimde yedikleri gollerden sonra oyuncularını ikaz etmesine rağmen oyundan çabuk koptuklarını belirtti.

Maçın devamında oyunda kalmaya çalıştıklarını ifade eden Söğüt, "Belki biraz başardık ama bunu çok fazla ön tarafa doğru götüremedik. Mücadelenin içerisinde kalmak istedik. Pozisyonlara da girdik, iki gol attık. Üçüncü bölgelerde biraz daha becerikli olsaydık daha fazlasını da atabilirdik. Olmadı, bu böyle bitti." diye konuştu.

Söğüt, hakemlerin, takımların sıralamadaki yerlerine bakmadan maçları adil olarak yönetmelerini istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Özcan Deniz Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Serdar Aziz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Ankara Beşiktaş Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adanaspor-Eskişehirspor maçının ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 19:06:56. #1.15#
title