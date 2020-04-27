Adanaspor'dan "yeni stattaki koltuk renklerine" ilişkin açıklama TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un yönetim kurulu, kente yapılan yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olmasına ilişkin, "Bu konuda Adana Demirspor'la da mutabık kalınmıştır.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'un yönetim kurulu, kente yapılan yeni stattaki koltukların renklerinin kırmızı-beyaz olmasına ilişkin, "Bu konuda Adana Demirspor'la da mutabık kalınmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Turuncu-beyazlı kulübün yönetim kurulu, kentte yapımı büyük oranda tamamlanan stattaki "koltukların rengi" tartışmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Şehrimizin 2 güzide kulübü olan Adanaspor ve Adana Demirspor kulüpleri, yeni stattaki koltuk renkleriyle ilgili Valilik nezdinde daha önceki görüşmelerinde, şehirdeki 2 kulübün ileride oynayacağı maçlarda herhangi bir sınırlama olmaksızın taraftarın bir arada maç izleme düşüncesine destek anlamında Milli Takım renklerimizin kullanılmasında mutabık kalmışlardır." ifadesi kullanıldı.

Özellikle sosyal medyada, yeni stadın koltuklarının rengine ilişkin tartışma başlamış, bazı Adanaspor ve Adana Demirspor taraftarları, renk seçimini yanlış bulduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA