Adanaspor'dan maç sırasında stattan ayrılan Samed Ali Kaya'ya soruşturma

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında, deplasmanda Beypiliç Boluspor ile yaptıkları maç sırasında izinsiz şekilde stadı terk eden futbolcuları Samed Ali Kaya hakkında idari soruşturma başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlıların bugün deplasmanda Bolu ekibiyle karşılaştığı anımsatıldı.

Açıklamada, "Beypiliç Boluspor karşılaşmasının 2. yarısında futbolcumuz Samed Ali Kaya'nın izinsiz ve herhangi bir bilgi vermeksizin stadı terk ettiği tespit edilmiştir. Gerekli idari soruşturma başlatılmış olup futbolcunun savunması alındıktan sonra konuyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Beypiliç Boluspor-Adanaspor maçı golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.

AA / Bekir Ömer Fansa - Spor Haberleri

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