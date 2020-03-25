Adanaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe Kulübüne "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
25.03.2020 17:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:18
TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe Kulübüne "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
Turuncu-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Kovid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA