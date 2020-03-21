Adanaspor'dan Fenerbahçe Beko'ya "geçmiş olsun" mesajı TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Turuncu-beyazlı ekibin resmi sosyal medya hesabından "Geçmiş olsun Fenerbahçe" başlığıyla paylaşılan mesajda, "Oyuncularınızın ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını, tarama sonuçlarının da iyi sonuçlanmasını temenni ediyoruz." denildi.

Sarı-lacivertli kulüp, Kovid-19 belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncularının, hastanede yatmaları için gerekli klinik bir tablo olmadığını ve evde izolasyona alındıklarını, bir idari çalışanın da tedbir amaçlı kontrol altında tutulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA