Adanaspor'da Transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Hollanda'nın Almere City takımından 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yener Arıca'yı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre Yener Arıca, kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Yener, yaptığı açıklamada, büyük bir takıma geldiğinin farkında olduğunu ve Adanaspor'un kadrosuna katıldığı için mutluluk duyduğunu belirtti.



Futbola Ajax altyapısında başlayıp, Türkiye'de Kayserispor ve Altınordu'da oynadıktan sonra Almere City'ye transfer olduğunu ifade eden Yener Arıca, şunları kaydetti:



"Yurt dışında futbol oynamak bana gerçekten çok şey kattı. Tecrübe edindikten sonra futbol kariyerime Türkiye'de devam etmek istedim. Tek isteğim, hedefi olan bir takımda oynamaktı. Adanaspor'un teklifini duyunca hiç düşünmeden kabul ettim. Şampiyonluğun en büyük adayı olan bir takıma geldiğimi düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla çok iyi bir uyum sağladım. Hepimizin ortak düşüncesi, Adanaspor'un başarısı. Bütün oyuncu kardeşlerim ve ağabeylerim kendilerini kanıtlamış değerli futbolcular. Süper Lig'e çıkacak kalitede ve güçteyiz."