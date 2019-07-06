Adanaspor'da transfer

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, sağ bek oyuncusu Marvin Sinan Büyüksakarya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Almanya 2. Bundesliga takımı VFR Aalen'de forma giyen 24 yaşındaki Sinan'ın, Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul'da bir araya geldiği aktarıldı.

Marvin Sinan Büyüksakarya'nın burada kendisini 2 yıllığına turuncu-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Kaynak: AA