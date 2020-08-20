Adanaspor'da Sportif Direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Sportif Direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.
20.08.2020 13:18 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:32
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Sportif Direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.
Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, Turuncu-Beyazlı ekibin yeni Sportif Direktörü oldu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.
Kaynak: DHA