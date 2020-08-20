Adanaspor'da Sportif Direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Sportif Direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da Sportif Direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.

Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül ile bir araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, Turuncu-Beyazlı ekibin yeni Sportif Direktörü oldu. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA