Adanaspor'da sportif direktörlüğe Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlılarda sportif direktörlük görevinin Hacıbektaşoğlu'na verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Bayram Akgül ile bir araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, turuncu-beyazlı ekibimizin yeni sportif direktörü oldu. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA