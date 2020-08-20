Adanaspor'da sportif direktörlüğe Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.
20.08.2020 13:23 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:31
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Hakan Hacıbektaşoğlu getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, turuncu-beyazlılarda sportif direktörlük görevinin Hacıbektaşoğlu'na verildiği belirtildi.
Açıklamada, "Başkanımız Bayram Akgül ile bir araya gelen Hakan Hacıbektaşoğlu, turuncu-beyazlı ekibimizin yeni sportif direktörü oldu. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA