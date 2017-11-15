Adanaspor'da Samsunspor Maçı Hazırlıkları

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.





Çukurova ekibi, Çatalan Tesisleri'nde antrenmanda taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.



Antrenmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptı.





Turuncu-beyazlı oyuncular, antrenmanın ikinci bölümünde ise tam saha ve dar alanda Samsunspor maçının taktiği üzerinde durdu.



Yaklaşık 1,5 saat süren idman, çift kale maçla tamamlandı.



Adanaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.