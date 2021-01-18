Adanaspor'da Ozan Papaker ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Papaker ile yollarını ayırdı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Papaker ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ozan Papaker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı verdik. Turuncu-beyazlı formaya vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı