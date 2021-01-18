Adanaspor'da Ozan Papaker ile yollar ayrıldı
18.01.2021 23:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:28
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Papaker ile yollarını ayırdı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaşındaki futbolcu Ozan Papaker ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Ozan Papaker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırma kararı verdik. Turuncu-beyazlı formaya vermiş olduğu emeklerden ötürü teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı