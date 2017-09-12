Adanaspor'da Manisaspor Maçı Hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 5. haftasında sahasında oynayacağı Manisaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Kemal Kılıç yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı.



Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, kontrol pas oyunu oynadı. Turuncu-beyazlılar, antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.



Kemal Kılıç, oyunu zaman zaman durdurup, oyunculara uyarılarda bulundu.



Adanaspor, Manisaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.