Adanaspor'da maçta rahatsızlanan kaleci Karacic'in durumu takip ediliyor
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Adanaspor'da maçta rahatsızlanan kaleci Karacic'in durumu takip ediliyor

24.02.2021 22:33 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:36
Adanaspor'da maçta rahatsızlanan kaleci Karacic'in durumu takip ediliyor

TFF 1. Lig'de konuk ettiği lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Adanaspor, maçta rahatsızlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Goran Karacic hakkında açıklamada bulundu.

TFF 1. Lig'de konuk ettiği lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Adanaspor, maçta rahatsızlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan kaleci Goran Karacic hakkında açıklamada bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Goran, Giresunspor maçı esnasında tansiyonun düşmesi sonucunda hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Goran'ın yarın daha detaylı tetkikleri yapılacaktır. Kalecimiz Goran Karacic şu an tesislerimizde sağlık ekibimizin kontrolündedir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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