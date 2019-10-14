Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

14.10.2019 20:00
Adanaspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.


Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.


Ümit Milli Takım kampından dönen İrfan Can Eğribayat takımla birlikte çalışmalarına başladı.


Adanaspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA
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