Adanaspor'da hedef Süper Lig

15.08.2019 12:05

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Levent Eriş, çok coşkulu ve istekli oyuncu grubuna sahip olduklarını belirterek, hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu söyledi.

Eriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekrar Adana'da olmaktan ve Adanaspor'u çalıştırmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Adanaspor'da geçmişte iki dönem çalıştığını hatırlatan Eriş, "Burada olduğum için çok mutluyum. İlkinde çok başarılı bir süreç yaşadık. Play-off'un kapısından döndük. İkinci ayrılışım tamamen talihsiz bir hastalıktan ötürüydü. Buraya verdiğim emek, emeğimin karşılığında aldım şeyler beni hep mutlu etmiştir." dedi.

Eriş, yeni sezon hazırlıklarına istekli şekilde başladıklarını anlatarak, lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Son iki hazırlık maçında takımı beğendiğini ifade eden Eriş, "Hakikaten çok başarılı oyuncuların yer aldığı bir takım. Başarılı olabileceğine inandığım oyuncu grubu var. Hazırlık maçında başarılı bir performans ortaya koydu. Eksikler tabii ki olacaktır. Bizim de görevimiz bu eksiklikleri tamamlamak." diye konuştu.

Hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu vurgulayan Eriş, şöyle devam etti:

"Bu sezon başkanımızın yeni bir planlaması var. Bu konuda Almanya'dan bir grup oyuncu takımımıza dahil edildi. Biz de bu takımın içinde yer alan bir birey olarak Adanaspor'umuzu en iyi yerlere taşımak istiyoruz. Hazırlık maçlarında çok net gördüğüm bir konu var. İki hazırlık müsabakasında ve çalışmalarımızda oyuncuların çok coşkulu ve istekli olduğunu gözlemledim. Her biri birçok yeteneğe sahip. Hayal tacirliği yapmam, sevmediğim bir şeydir. Futbolun doğruları vardır. Bu doğruları yapan bir takımımızın olduğunu gözlemledim. En iyisini yapmak için çalışıyoruz. Bunun adı şampiyonluk olur, play-off'tan şampiyonluk olur."

"3-4 transfer yapacağız"

Eriş, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, gerekli raporları yönetime sunduklarını ifade etti.

Kadroyu kaliteli oyuncularla güçlendirmek istediklerini aktaran Eriş, şöyle konuştu:

"Takıma 3-4 transfer yapacağız. Stoper, orta saha ve forvete oyuncu arıyoruz. Futbolun en olmazsa olmaz bölgeleri. Temeli oluşturan bölgeler. Bizde çok kaliteli oyuncular var. Onları en iyi şekilde tamamlayacak oyuncular almayı planlıyoruz. Kadromuzu en iyi hale getirerek başarılı bir sezon yaşayacağımızı düşünüyorum. Takımıza layık olabilecek en iyi oyuncuları almak istiyoruz."

Eriş, Adanaspor'un ekonomik anlamda başarılı bir kulüp olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Yıllar önce 'Bir gün herkes Adanaspor'un yaptığını yapmak zorunda kalacak, her takım şirketleşmek zorunda.' demiştim. O gün bunu söylerken aslında ekonomik yapının ne kadar zor günlere geleceğini, herkesin ayaklarını yorganına göre uzatması gerektiğini anlatmaya çalışmıştım. Adanaspor takımı ayakta durabiliyorsa bence bu şirketin getirdiği çok büyük bir başarıdır. Ülkemizde birçok kulübün batarak amatör kümelere gittiğini gördükten sonra Adanaspor'un ne kadar doğru hamleler yaptığını bir kez daha yinelemek istiyorum. İnşallah Adanaspor'umuzu en güzel yerlere getirmenin mücadelesini vereceğiz."

Kaynak: AA