Adanaspor'da Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında, 9 Kasım Cuma günü sahasında yapacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor'da Gazişehir Gaziantep Maçı Hazırlıkları

Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında, 9 Kasım Cuma günü sahasında yapacağı Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Coşkun Demirbakan yönetimindeki antrenman, salonda gerçekleştirilen çalışmayla başladı.

Turuncu-beyazlı futbolcular, daha sonra sanada ısınma ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı sürdürdü. Dar alanda pas organizasyonları ve çift kale maç yapan futbolcular, idmanı bireysel çalışmayla sonlandırdı.

Akdeniz ekibi, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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