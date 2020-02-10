Adanaspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

10.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:26

TFF 1. Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Adanaspor, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla başladı.



Osman Yereşen Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. İdman serbest yapılan koşu çalışmasıyla başladı. Daha sonra minyatür kalede ve dar alanda çift kale maç yapan turuncu-beyazlı ekip, antrenmanı yapılan bireysel çalışmalarla tamamladı. Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını salı günü Osman Yereşen Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. - ADANA

Kaynak: İHA