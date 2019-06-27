Adanaspor'da Bumba ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, Rumen sağ kanat oyuncusu Claudiu Bumba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Bumba ile yollarını ayırma kararı aldı.

Sağ kanat oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Adanaspor, Bumba'ya takıma hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Bumba geçen sezon 3 gol 5 asistle oynamıştı.

Kaynak: AA