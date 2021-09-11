Adanaspor'da Berkan Fırat'ın maçta ayağı kırıldı - Haberler Spor
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Adanaspor'da Berkan Fırat'ın maçta ayağı kırıldı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Spor
Adanaspor'da Berkan Fırat'ın maçta ayağı kırıldı

TFF 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Menemenspor'u konuk eden Adanaspor'da orta saha oyuncusu Berkan Fırat ayağına aldığı darbe sonucu yere yığıldı.

TFF 1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Menemenspor'u konuk eden Adanaspor'da orta saha oyuncusu Berkan Fırat ayağına aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Fırat'ın bileğinin döndüğü ve ayağında kırık olduğu tespit edildi.

Adanaspor, TFF 1'nci Lig'in 4'üncü haftasında Menemenspor'u konuk etti. Müsabakanın 18'inci dakikasında Adanasporlu orta saha oyuncusu Berkan Fırat, Menemenspor'lu Mahamadou Ba ile girdiği ikili mücadelede ayağına darbe aldı. Aldığı darbe sonucu yere yığılan Fırat, saha içerisine giren ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Fırat'ın ayağında kırık olduğu tespit edildi.


Adanaspor'da Berkan Fırat'ın maçta ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın maçta ayağı kırıldı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Spor Haberleri
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Haber: Adanaspor'da Berkan Fırat'ın maçta ayağı kırıldı - Haberler Spor
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