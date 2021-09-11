Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı - Haberler
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Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Menemenspor ile karşılaşan Adanaspor'da orta saha oyuncusu Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında sahasında Menemenspor ile karşılaşan Adanaspor'da orta saha oyuncusu Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı. Ambulans, sahaya girerek Fırat'ı hastaneye götürdü.

Adanaspor, sahasında Menemenspor'u ağırlıyor. Müsabakanın 18'nci dakikasında turuncu-beyazlı ekibin orta saha oyuncusu Berkan Fırat'ın, Menemensporlu Mahamadou Ba ile ikili mücadelesinde aldığı darbe sonucu sağ ayağı kırıldı.

Oyunu durduran Alper Akarsu, sahaya ambulans çağırdı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Berkan Fırat, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Adanasporlu oyuncular ise birbirlerine sarılarak destek oldu.

(Umutcan İşledici/İHA)

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı

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Haber: Adanaspor'da Berkan Fırat'ın ayağı kırıldı - Haberler
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