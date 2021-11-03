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Adanaspor'da Balıkesirspor mesaisi başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Adanaspor'da Balıkesirspor mesaisi başladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, ligin 12. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligde 12 puanla 13. sırada bulunan turuncu-beyazlı ekip, deplasmanda Pazar günü karşılaşacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. - ADANA

Adanaspor'da Balıkesirspor mesaisi başladı

Adanaspor'da Balıkesirspor mesaisi başladı

Adanaspor'da Balıkesirspor mesaisi başladı

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