Adanaspor'da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

22.10.2019 19:14

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda turuncu-beyazlılar, antrenmanda ısınma ve koordinasyon çalışması yaptı.



Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla son buldu.

Sakatlığı bulunan Emeka Eze, Arabidze ve Hakan Barış antrenmanda yer almadı.



Adanaspor, Balıkesirspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA