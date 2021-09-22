Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Spor
Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, deplasmanda karşılaşacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde açıklama yapan teknik direktör Fırat Gül, geçen hafta sahalarında konuk ettikleri Bereket Sigorta Ümraniyespor'un 5 maçta 5 galibiyet alan, 13 gol atıp hiç gol yemeyen güçlü bir rakip olduğunu bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.

Adanaspor olarak ligdeki hiçbir takıma karşı puan kaybı yaşamayı istemediklerini dile getiren Gül, "Sonuç itibarıyla biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. Oynadığımız her maçta, 2-0 yenildiğimiz Denizlispor maçı da dahil, biz galibiyete en yakın taraftık. Pozisyon üretemediğimiz maçlar da oldu. Formasyonda ufak bir değişiklikle daha önde basan, rakibe pas yaptırmayan, daha çok topa sahip olan ve oyunun hakimi bir Adanaspor oluşturmaya çalıştık." dedi.

Son maçta istatistiksel olarak üstün tarafın Adanaspor olduğunu kaydeden Gül, "Rakibe kontrataklardan bazı pozisyonlar verdik. Onlar da değerlendiremedi biz de. İki tarafın birbirine hazırlıklı geldiği bir maçtı. Biz galip gelmek isterdik ama olmadı. Önümüzde bir Erzurum maçı var. Ciddi bir rakip ve deplasmanda oynayacağız. İnşallah o maçta istediğimiz skoru alacağız." ifadelerini kullandı.

Genç santrfor Ahmethan Köse de Bereket Sigorta Ümraniyespor maçına karşılaşmanın önemini bilerek çıktıklarını ve sahaya bir oyun koyduklarını belirtti.

Rakip takımın ligin lideri olarak sahalarına geldiğini ve ilk puan kaybını burada yaşadıklarını aktaran Köse, "Bence yenebilirdik. Pozisyonları bulduk ama değerlendiremedik. Umarım önümüzdeki maçlarda bu pozisyonları değerlendirip, galibiyet alacağız. Benimle ilgili taraftarın beklentisinin de farkındayım. Bunu karşılamak için çok çalışıyorum. Ama taraftarın bu görevi 1 kişi üzerine yoğunlaştırmayacağını biliyorum. Takımdaki herkes gol atacak kapasiteye sahip." diye konuştu.

Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Adanaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Spor Haberleri
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