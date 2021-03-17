Adanaspor-Bursaspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek
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Adanaspor-Bursaspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek

17.03.2021 13:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:47
Adanaspor-Bursaspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Adanaspor-Bursaspor maçında hakem Emre Kargın düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Adanaspor-Bursaspor maçında hakem Emre Kargın düdük çalacak.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler açıkladı. TFF'den yapılan bilgilendirmeye göre 21 Mart Pazar günü saat 19.00'da başlayacak Adanaspor-Bursaspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın yardımcılıklarını gün Kamacı ve Ali Can Alp yapacak. Dördüncü hakem görevinde ise Erhan Kutlu yer alacak. Genç hakem, hem Bursaspor hem de Adanaspor'un ilk kez bir maçında düdük çalacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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