Adanaspor-Bursaspor maçı İstanbul'da oynayacak
AA / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında yapacağı Bursaspor maçının, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakımına alınması nedeniyle İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağını bildirdi.
İSTANBUL (AA) - Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında sahasında yapacağı Bursaspor maçının, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakımına alınması nedeniyle İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağını bildirdi.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Yeni Adana Stadı'nın zemininin bakıma alındığı belirtildi.
Bu nedenle Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da yapacakları Bursaspor maçının İstanbul'da oynanacağı açıklamada kaydedildi.
Açıklamada, maçın İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacağı ifade edildi.
AA / Eren Bozkurt - Spor Haberleri
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