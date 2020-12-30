Adanaspor - Beypiliç Boluspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
TFF 1. Lig'de ertelenen bazı maçlar bugün oynanacak. Bugün başlayacak maçlardan birisi Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçıdır. Peki Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçıdır. Peki Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı 30 Aralık Çarşamba günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır. Bu maç 11. haftanın erteleme maçıdır.
ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.
ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Adana'da oynanacak.
ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ÜMİT ÖZTÜRK(Hakem)
MEHMET KAPLUHAN(1. Yardımcı Hakem)
GÖKMEN BALTACI(2. Yardımcı Hakem)
BERKAN ÇETİN(Dördüncü Hakem)
KEMAL ÇAKMAK(Gözlemci)
BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)
MEHMET ALTINDAĞ(Temsilci)