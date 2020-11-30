Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Adanaspor - Boluspor maçında erteleme mi oldu?
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Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Adanaspor - Boluspor maçında erteleme mi oldu?

30.11.2020 14:46 | Son Güncelleme: 30.11.2020 14:50
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? TFF 1. Lig Adanaspor - Boluspor maçında erteleme mi oldu?

TFF 1. Lig'de 11. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Adanaspor - Boluspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Adanaspor - Boluspor maçı normalde bugün 18:00 'da oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Adanaspor - Boluspor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 30 Kasım Pazartesi oynanması planlanan Adanaspor - Boluspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Ev sahibi takımın yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle maçta erteleme kararı alındı. Ev sahibi takımdan 4 as futbolcunun Covid 19 testi pozitif çıktı. Pozitif vakaların ardından TFF maçta erteleme kararı alındığını açıkladı. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

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ADANASPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 30 Kasım Pazartesi saat 18:00 'da oynanacaktı. Fakat Covi-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.

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