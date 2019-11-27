Adanaspor Başkan Vekili Doygun: "Takımın satılacağı iddiaları asılsız"

27.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:02

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kulüp başkan vekili Erkin Doygun, takımlarının satılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Doygun, Adanaspor AŞ'nin satılacağı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Doygun, "Son dönemlerde, kamuoyunda Adanaspor AŞ ile ilgili satış ve devir yapılacağı yönünde çıkan haberler asılsız ve mesnetsiz olup, taraftarımızın bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini bildiririz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA