Adanaspor-Ankaraspor maçının ardından
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Adanaspor-Ankaraspor maçının ardından

Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Spor
Adanaspor-Ankaraspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ankaraspor'a 2-1 yenilen Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, "Bugün çok istediğimiz maçı kaybettik. Bunu artık unutup çarşamba günü oynayacağımız önemli maça hazırlanacağız." dedi.

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TFF 1. Lig'in 29. haftasında Ankaraspor'a 2-1 yenilen Adanaspor'da teknik sorumlu Eyüp Arın, "Bugün çok istediğimiz maçı kaybettik. Bunu artık unutup çarşamba günü oynayacağımız önemli maça hazırlanacağız." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça başlarken Yeni Adana Stadı'nda galibiyet alamamanın şanssızlığını kırmak istediklerini belirtti.

Ankaraspor'u yenip önlerine daha iyi bakmak istediklerini de kaydeden Arın, şöyle konuştu:

"Kazanıp rahatlamak istiyorduk işin açıkçası. Maç, futbolun doğasında olan enteresan bir golle başladı. Ondan sonra biraz oyun düzenimiz bozuldu. Oyunu toparlayıp oyunun üstünlüğünü ele aldık. Çok istedik dengeyi sağlamayı. İlk yarı 2-3 çok net pozisyon bulduk fakat gol atmayı beceremedik. İkinci yarı skorda dengeyi sağlayıp sonra öne geçmek istiyorduk. Oyun üstünlüğü bizde gibi görünse de son pas ve gol vuruşlarındaki eksikleri değerlendiremedik. Arkasından yediğimiz gol maçın kırılma anı gibiydi. Bugün çok istediğimiz maçı kaybettik. Bunu artık unutup çarşamba günü oynayacağımız önemli maça hazırlanacağız."

Mehmet Ak: "Oyuncularım çok önemli bir galibiyete imza attılar"

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak da Adanaspor karşılaşmasının, ligin devamını nasıl oynayacaklarıyla ilgili önemli bir maç olduğunu söyledi.

Kalan 5 haftayı değerli kılabilmek için galip gelmeleri gerektiğini bildiklerini vurgulayan Ak, şunları kaydetti:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum, çok önemli bir galibiyete imza attılar. Bu galibiyet, Altay maçı için de büyük bir moral olacak. O maçı da kazanırsak çok farklı şeyler düşüneceğiz. Ligin ayağı kısalıyor. Bütün takımlar zorlu maçlar oynuyor. Bizim rakiplerimizin puan kaybetmesi nedeniyle bu maçı kazanmamız çok daha anlamlı hale gelmişti. Bir üst takımla 3 puan fark var, onun üstündeki takımla da 8 puana indirdik. 5 maç var. Kalan haftaların tamamını kazanırsak, ligde kalmamız zor ama imkansız değil. Adanaspor'u da tebrik ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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