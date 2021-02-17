Adanaspor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 20 Şubat Cumartesi günü Altınordu'ya konuk olacağı 22. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-beyazlılar, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Emrah Bayraktar yönetiminde karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Emrah Bayraktar, antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, geride kalan hafta 2-2 sonuçlanan Adana derbisinde şehrin iki takımının farklı hedeflerle sahaya çıktığını söyledi.

Kendilerinin alt sıralardan uzaklaşmak istediğini kaydeden Bayraktar, "Bu sene erken bir noktada ligde kalmayı garantilemek istiyoruz. Adana Demirspor'un ise hedefi şampiyonluk. Derbilerde çelme takma gibi bir şey olmaz. Her takım kazanmak için sahaya çıkar. Biz de kazanmak için sahaya çıktık. Yaptığımız bütün hesaplar puan almak üzerine değil, kazanmak üzerineydi." diye konuştu.

Bayraktar, derbi maç öncesi soyunma odasında oyuncularına yönelik konuşmasıyla ilgili, şunları kaydetti:

"Benim Türkçem de edebiyatım da iyidir. Hitabet kabiliyetim vardır, ağzımdan çıkanı kulağım da duyar. Söylediğim şeylerde dikkatliyimdir. Söyledikten sonra iş bu kadar köpürünce, ben de baktım orada ağzımdan kötü bir söz çıktığını duymadım. Sosyal hayatımda da sinkaflı konuşan bir insan değilim. O konuşmanın içerisinde bir metafor vardı. O metafor da Türk filmlerinde kullanılan en klişe metafordur. Bir tarafta delikanlı vardır, diğer tarafta şımarık aile çocuğu vardır. Bu bir metafordur. Bu metaforun sonunda oyuncularıma, 'Biz hangisiyiz, siz karar verin.' diyorum. Çünkü sahada duruşumuz ona göre devam edecek. Ben açıkçası işin bu noktaya gelmiş olmasından dolayı şaşkınlık içerisindeyim. Maç önünde ve maç sonunda Adana Demirspor ile ilgili söylediğim pozitif noktalara dikkat edin. Son saniyede gol yemiş takımın teknik direktörü olarak basın toplantısında çıkıp, bütün olgunluğumla maçı kardeşliğin kazandığını söyleyecek kadar alçak gönüllülük gösterdiğimi düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı