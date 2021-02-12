Adanaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Adanaspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
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Adanaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Adanaspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

12.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:03
Adanaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Adanaspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de Adana derbisi çerçevesinde Adanaspor ve Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Adanalı 2 takımın kıyasıya mücadelesi için herkes nefesleri tuttu! Peki, Adanaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Adanaspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

TFF 1. Lig'de karşı karşıya gelecek olan Adanaspor ve Adana Demirspor taraftarları bu karşılaşma için oldukça heyecanlı! Adana'nın iki köklü ve rakip takımı geride bırakılan 62 maç kapsamında; Adanaspor'un 22, Adana Demirspor'un ise 16 galibiyeti var. 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bu futbol sezonunda, ligde 37 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor, Süper Lig'e yükselme hedefleri içerisinde! Adanaspor ise 24 puanla 11. sırada yer alıyor. Önümüzdeki karşılaşma her iki takım için de çok önemli! Peki, Adanaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi gün? Adanaspor-Adana Demirspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...

ADANASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında, Adanaspor-Adana Demirspor takımları karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Adanaspor-Adana Demirspor maçı 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, Kovid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz gerçekleşecek. Karşılaşmayı hakem, Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Utku Tunavelioğlu ve Anıl Usta üstlenecek.

ADANASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu sezon TFF 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran TRT, tüm 1. Lig maçlarını kendi ekranlarından futbolseverler ile buluşturmaya devam ediyor. Adanaspor ve Adana Demirspor arasında gerçekleşecek olan derbi maçı da 14 Şubat Pazar günü 19.00'da TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

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