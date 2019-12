Adanaspor: 1-0

08.12.2019 18:37 | Son Güncelleme: 08.12.2019 18:37

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Muhammet Yumak (xx), Soner Maraş (xx)ALTINORDU: Erhan (xxx) - Kerim (xx), Sinan (xxx), Ravil (xx), Ufuk (xx), Oğulcan (xx), Atakan (xx), Okan (xx) (Dk. 87 Yusuf), Muhammed (xx), Anıl (xxx) (Dk. 78 Berkay xx), Yasin (x) (Dk. 73 Kemal xxx)ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Marvin (xx), İhsan (xx), Diniz (xx), Özkan (xx), Bagayoko (xxx), Abdülkadir (x) (Dk. 65 Kağan x), Okan (x) (Dk. 83 Evren), Eren (x) (Dk. 70 Utku x), Roni (xx), Ahmet (x)GOLLER: Dk. 75 (Pen) Kemal ( Altınordu )KIRMIZI KART: 90+3 Ahmet (Adanaspor)SARI KARTLAR: Okan, Berkay (Yedek kulübesinde), Atakan (Altınordu), Okan, Bagayoko, Abdülkadir, Kağan, Utku, İhsan, Ahmet, Engin İpekoğlu (Teknik Direktör) (Adanaspor)TFF 1'inci Lig'de 14'üncü haftada alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımdan Altınordu evinde Adanaspor'u 1-0 mağlup ederek düşme hattından kurtuldu. Altınordu'nun tek golünü 75'inci dakikada penaltıdan Kemal attı. Adanaspor'da Ahmet, uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü. Bu sonuçla İzmir ekibi 13 puana ulaşırken, 9 puanda kalan düşme hattındaki konuk takımın galibiyet özlemi 12 haftaya yükseldi.15'inci dakikada gelişen ev sahibi ekip atağında sağ çizgiden Yasin yerden kesti, Okan'ın gelişine sert şutunda top az farkla auta gitti.22'nci dakikada frikik kazanan Altınordu'da Okan yaklaşık 25 metreden sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.45'inci dakikada sağ kanattan Atakan'ın yerden ortasında arka direkte müsait pozisyondaki Yasin'in vuruşunda kaleci İrfan Can topu kornere çelmeyi başardı.İlk yarı 0-0 sona erdi.64'üncü dakikada konuk ekipten Bagayoko'nun ceza yayı üzerinden düzgün vuruşunda kaleci Erhan topu son anda kornere tokatladı.67'nci dakikada Altınordulu Muhammed'in ara pasında topla buluşan Atakan, rakibinden sıyrılıp ceza yayı üzerinde kaleyi yokladı. Kaleci İrfan Can parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.75'inci dakikada Kağan, ceza sahasında Anıl'ı düşürünce hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Kemal, Altınordu'yu öne geçirdi: 1-0.84'üncü dakikada Muhammed'in aşırtma pasıyla sağdan ceza sahasına giren Kerim'in şutunda top kaleyi bulmadı.86'ncıdakikada Atakan ceza sahası dışından vurdu, top üst direğe çarpıp auta gitti.90+3'üncü dakikada Adanaspor'dan Ahmet hakeme itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmayınca Altınordu maç 1-0 kazandı.

Kaynak: DHA

- İzmir