Adananın "Yaratıcı Şehirler Ağı"na adaylığı

Adana'nın gastronomideki zenginliğini uluslararası alanda tescillemek için UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na başvurusuyla ilgili destek mektubu Vali Mahmut Demirtaş tarafından imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Turistik Otelciler Birliği (ÇUKTOB) Başkanı Tayyar Zaimoğlu makamında kabul ederek "Yaratıcı Şehirler Ağı" süreciyle ilgili bilgi aldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak başvuruya yönelik destek mektubunu imzalayan Vali Demirtaş, atılan imzanın önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Adana'nın tarihi ve kültürel derinliği, konumu, doğal güzellikleri, misafirperver insanları, gelişmiş ulaşım ve konaklama imkanlarıyla önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Demirtaş, gastronomi turizminin de günümüzde turizmin yükselen eğilimleri arasında yer aldığını dile getirdi.

Vali Demirtaş, Türk mutfağının önemli merkezlerinden biri olan Adana'nın yerel ve geleneksel mutfağına ait değerlerinin korunup geleceğe taşınması ve bu değerlerin tescillenmesi için yapılacak her türlü çalışmaya desteklerinin tam olduğunu aktardı.

Kaynak: AA