Adanalıların 'sosyal mesafe' duyarlılığı
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Koronavirüs, Adana, PTT, Güncel

Adanalıların 'sosyal mesafe' duyarlılığı

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağının sona erdiği ilk gün sokaklarda hareketlilik gözlendi.

20.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 12:25
Adanalıların 'sosyal mesafe' duyarlılığı

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağının sona erdiği ilk gün sokaklarda hareketlilik gözlendi. PTT ve banka şubelerinde, güvenlik görevlilerinin tedbirleriyle sosyal mesafe kuralına uyulduğu görüldü. 

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından hava sıcaklığının da arttığı Adana'da, cadde ve sokaklardaki hareketlilik dikkat çekti. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında halkın, maske taktığı görüldü. Sokağa çıkması yasak olan 20 yaş ve altı bazı kişilerin de dışarı çıktığı gözlendi. PTT ve banka şubelerinde ise güvenlik görevlilerinin tedbirleriyle sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlendi. Fatura ödemek için PTT şubesine geldiğini belirten Suat Küçet, alınan tedbirlerin yerinde olduğunu ve genel anlamda sosyal mesafe kuralına uyulduğunu söyleyerek, "Arada ihlaller oluyor. Tabi haftanın ilk günü olduğu için sokaklar, caddeler biraz kalabalık. Ama bu durum hafta sonuna yaklaştıkça azalıyor ve insanlar evlerine çekilmeye başlıyor" dedi.


Kaynak: DHA

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