Adanalıların sinek tepkisi
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Adanalıların sinek tepkisi

ADANA'da sivrisinek yoğunluğu nedeniyle rahatsızlık yaşayan vatandaşlar, ilaçlama yapılması için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çağrıda bulundu.

Adanalıların sinek tepkisi
27.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 27.05.2020 17:07

ADANA'da sivrisinek yoğunluğu nedeniyle rahatsızlık yaşayan vatandaşlar, ilaçlama yapılması için Büyükşehir Belediyesi yetkililerine çağrıda bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte kent genelinde artan sivrisinek ve karasinek popülasyonu, vatandaşları rahatsız etti. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar, üzerine bir de sinek ısırıkları eklenince hayatın çekilmez bir hale dönüştüğünü kaydetti.

Seyhan ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan ev kadınları, sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılmadığını belirterek, "Evlerde sinek ilacı kullanıyoruz ancak faydası olmuyor. Ana caddede bir defa ilaçlama yapıldı ancak ara caddelere girilmedi. Çocuklarımız kaşınıyor. Uyuz gibi kaşınıyoruz. Sivrisinekten yatamıyoruz. Havalar çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Her yerin ilaçlanması lazım. Sokaklarda lağım da kokuyor. Kaşındıkça kabarıyoruz ancak kolonya dökebiliyoruz" dedi.SİNEKTEN YATAMIYORUZ

Fırat Çınar ise Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a çağrıda bulunarak, "Sineklerin larva döneminde bu ilaçlamaların yapılması lazım. İlaçlama olmadığı için sivrisinek, karasinek çok fazla. Belediyenin bu hususta daha dikkatli olmasını, daha özverili çalışmasını istiyoruz. Vatandaş olarak hakkımızı istiyoruz. Sinekten, böcekten yatamıyoruz. Bu Adana'nın tüm ilçeleri ve mahalleleri için geçerli. Zeydan Karalar başkanımızdan bu işin üzerine gitmesini, her şeyden önce vatandaşların bu büyük sorununu çözmesini talep ediyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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