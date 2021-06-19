Adanalıların peri bacaları Göller Yaylası doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor
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Adanalıların peri bacaları Göller Yaylası doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Adanalıların peri bacaları Göller Yaylası doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor Adana'nın Kozan ilçesi sınırlarından bulunan bin 500 rakımlı Göller Yaylasında bulunan peri bacalarını andıran doğal taş yapılar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor Adana'nın Kozan ilçesi sınırlarında,...

Adanalıların peri bacaları Göller Yaylası doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor

Adana'nın Kozan ilçesi sınırlarından bulunan bin 500 rakımlı Göller Yaylasında bulunan peri bacalarını andıran doğal taş yapılar, doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesi sınırlarında, bin 500 rakımlı Göller Yaylası'nda bulunan peri bacalarını andıran doğal taş yapılar, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Doğa ile birleşince tarihi antik kenti anımsatan taşlar, bölge sakinleri tarafından Kozan'ın peri bacaları olarak adlandırıyor.

Kozan'da Göller yaylası bölgesinde doğal taş yapılar, görenleri kendine hayran bırakıyor. Doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan kayalar, yaz aylarında ziyaretçilerini ağırlıyor. Tarihi kent Kozan'da antik kenti anımsatan ve vatandaşlar tarafından Kozan'ın peri bacası olarak adlandırılan kayalar, hafta sonları doğa tutkunlarının vazgeçilmez adresleri arasında yerini alıyor. 1500 rakımda sedir ağaçlarının gölgesinde yer alan taş yapılar, doğal atmosferi ile fotoğraf tutkunlarını her mevsim farklı bir görsel ile karşılıyor.

Bölge sakinlerinden Osman Akıncı, hafta sonu bol oksijen ve doğal taş yapıların oluşturduğu görsel şölene vatandaşları davet ederken "Burası Kozan'a bağlı Göller Yaylası. Burası doğal taş. Peri bacalarına benziyor. Hafta sonları ailemiz ve arkadaşlarımız ile geliriz. Oksijeni bol insanları güzel doğası harika bu yere herkesi bekleriz" diye konuştu.

Adanalıların peri bacaları Göller Yaylası doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor
Adanalıların peri bacaları Göller Yaylası doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor
Adanalıların peri bacaları Göller Yaylası doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor
Adanalıların peri bacaları Göller Yaylası doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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