Adanalıların kanyon sefası

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kurtçukuru Kanyonu'nda doğa yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Etkinliğe katılan kulüp üyeleri, kıyafetleriyle girdikleri Karageçit çayının serin sularında yürüdü. Çayın akış yönü tersine yapılan 8 kilometrelik yürüyüş 4 saat sürdü. Üyeler, tamamen su içerinde geçen yürüyüşte yer yer doğal havuz ve şelalelerde serinlerken, 1 metreye kadar daralan kanyonun ilginç görselin de bol bol anı fotoğrafları çekildi. Elbiseleriyle yüzmenin ve ıslak ıslak yürümenin keyfini çıkaran kulüp üyeleri, orman dokusu ve kanyon görüntüsüne de hayran kaldı. Adanalıların kanyon sefası kamp yerinde yaptıkları mangal keyfi ile sona erdi.

KANYONLAR DOĞA TUTKUNLARINI ÇAĞIRIYOR

PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, 'Sıcakların artmasıyla birlikte yöremizin çok güzel kanyonlarında, dere içi sulu parkurlar ile şelalelerde doğa yürüyüşleri düzenleyerek sıcak yaz günlerinde serinlemenin keyfini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz dedi.

Kaynak: DHA