: Adanalılardan kitap fuarına yoğun ilgi

11.01.2020 23:30 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:32

Adana'da açılan Çukurova 13. Kitap Fuarı'na kitapseverler ilgi gösteriyor.

TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle ÇUFAŞ Çukurova Fuarcılık AŞ, Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirilen Çukurova 13. Kitap Fuarı büyük bir kabalığa ev sahipliği yaptı. Yarın sona erecek fuarı ziyaret eden kitapseverler, stantlarda çok sayıda kitaba ulaşma imkanı buluyor.

TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarda, 130 yayınevi yer aldı, 70 kültür etkinliğinde 500 yazar okurlarıyla buluştu. Fuarı 370 binden fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

TÜYAP Adana Fuarcılık AŞ Bölge Müdürü Salih Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda şu ana kadar yaklaşık 360 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirterek "Yediden yetmişe kadar herkesi burada ağırlıyoruz. O kadar keyifli bir ortam oluyor ki burada hem sevdikleri yazarlarla buluşuyorlar hem sohbet etme imkanları buluyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu