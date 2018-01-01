Adanalılar Yılbaşını Kutladı

Adana'da vatandaşlar, havanın yağmurlu olması ve güvenlik önlemleri nedeniyle yılbaşını eğlence mekanlarında kutladı. Sheraton Otel'de sahne alan Burcu Güneş ise izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.



Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'nda bu yılda kutlama yapılmadı. Havanın yağmurlu olması ve terör önlemleri nedeniyle eğlence mekanlarını tercih eden Adanalılar, yeni yıla coşkulu girdi. Adana Sheraton Otel'de sahne alan ünlü şarkıcı Burcu Güneş, arka arkaya seslendirdiği hareketli şarkılarla kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir yılbaşı yaşattı. Burcu Güneş'in seslendirdiği şarkılarla gece boyu dans eden vatandaşlar, bir yandan da alkışlarla şarkılara eşlik ettiler. 2 saatten daha uzun sahnede kalan Güneş, alkış yağmuru altında konseri bitirdi.