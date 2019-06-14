Adanalılar yaz yağmuruyla serinledi
Adana'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, sıcaktan bunalan vatandaşların imdadına yetişti.
Adana'da akşam saatlerinde başlayan yağmur, sıcaktan bunalan vatandaşların imdadına yetişti.
Adana'nın merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, uzun süredir etkili olan sıcak havaların serinlemesini sağladı. Tedbirli davranan vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin saçaklarının altına sığındı.
Zaman zaman şiddetini artıran yağmur, trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı. - ADANA
Kaynak: İHA
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