Adanalılar pazarda maske takma zorunluluğuna uymadı
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Adana

Adanalılar pazarda maske takma zorunluluğuna uymadı

Adanalılar pazarda maske takma zorunluluğuna uymadı Maske temin edemediklerini söyleyip pazara maskesiz geldiler Adana'da market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesine rağmen bazı vatandaş ve esnaflar pazarda maskesiz dolaştı Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile...

04.04.2020 21:01 | Son Güncelleme: 04.04.2020 21:02
Adanalılar pazarda maske takma zorunluluğuna uymadı

Adanalılar pazarda maske takma zorunluluğuna uymadı

Maske temin edemediklerini söyleyip pazara maskesiz geldiler

Adana'da market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesine rağmen bazı vatandaş ve esnaflar pazarda maskesiz dolaştı

ADANA - Yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında market ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ilk günü Adanalı vatandaşların çoğu bu yasağa uymadı. Pazar yerinde bazı esnaflar ile vatandaşların maske takmadığı görülürken vatandaşlar temin edemedikleri için maske takamadıklarını söyledi.

Korona virüsle mücadele kapsamında her geçen gün yeni tedbirler alınıyor. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir tedbirin hayata geçirileceğini belirterek artık marketlere ve pazarlara maskesiz girişlerin yasaklandığını ifade etti.

Yasağın ilk gününde Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Semt Pazarına çoğu vatandaş maskesiz geldi. Bazı esnaflarında maske takmadığı görülürken pazar giriş ve çıkışlarında zabıta ekiplerinin olmaması da dikkat çekti.

Maske takarak gelen vatandaşlar kendince tedbirlerini alıp seçmece yapmadan alışverişini yaparken maskesiz gelen vatandaşlar virüse aldırmadan pazar yerinde gezdi. Bazı esnafların seçmece ürünün yasaklanmasına rağmen halen vatandaşın ürün seçmesine müsaade ettikleri görüldü.

"Uyarıyoruz ama dinleyen yok"

Maskesini takıp önlem alarak satış yapan esnaf Zülfikar Bektaş, "Bundan sonra böyle. Sağlıklıyız. Bazı vatandaşlar önlem almıyor uyarıyoruz ama dinleyen yok. Seçmece de yok artık" diye konuştu.

"Önlem almayan hem kendine hem de devlete zarar veriyor"

Maske takarak pazara gelen 58 yaşındaki Bülent Pektaş ise önlemlerini aldığını belirterek, "Önlemlerimi alıyorum. Devlet ve Sağlık Bakanlığı ne derse onu yapıyorum. Mecburiyetten dışarı çıktım. Maske takmayanlar yiğitlik yapıyor ama hem kendilerine hem de devlete zarar veriyorlar. Bunlar hasta olduğu zaman devlet iyileştirmek için bunlara masraf yapacak. Ne olacak devlet bunlara boşu boşuna masraf yapmış olacak. Bu da kişilerin duyarsız olmasından kaynaklanıyor" dedi.

Vatandaş maske bulamadığını iddia etti

Maske takmayan bir kadında maske bulamadığı için takamadığını kaydederek, "Normalde takmam lazım biliyorum. Bugün böyle çıktım. Hafta sonu diye bulamadım" ifadelerini kullandı.

Atilla Dokuyan isimli bir vatandaş da maskeyi nereden temin edeceğini bilmediğini söyleyerek, "Normalde evden çıkmıyorum. Bugün artık pazara geldim maskeyi nereden alacağımı bile bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Adanalılar pazarda maske takma zorunluluğuna uymadı

Kaynak: İHA

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Adanalılar pazarda maske takma zorunluluğuna uymadı
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