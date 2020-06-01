Adanalılar kebapçılara akın etti
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Adanalılar kebapçılara akın etti

KEBABIN başkenti Adana'da, yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı.

Adanalılar kebapçılara akın etti
01.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:59

KEBABIN başkenti Adana'da, yaklaşık 3 aydır kapalı olan restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı. Koronavirüs önlemlerinin ardından ilk iş gününde, vatandaşlar erken saatlerden itibaren kebapçılarda yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vakaların azalması üzerine kebapçılar yaklaşık 3 aylık aradan sonra bugün ilk kez masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki kebapçılara akın etti. Masaların sosyal mesafe kurallarına göre dizildiği kebapçılara, müşteriler ateşleri ölçülerek alındı. Adana kebabı ve diğer et sipariş eden müşteriler, lezzetleri çok özlediklerini söyledi.

'HASRET KALMIŞTIK'Ailesiyle birlikte Ankara'dan Adana'ya ziyarete gelen Melike Gürbüz, Ankara'ya dönmeden restoranların açılmasına çok sevindiğini ve Adana kebabı lezzetiyle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Gamze Buket ise Adana kebabına 3 aydır hasret kaldığına değinerek "Harika ötesi bir lezzet" dedi. Gülcan Dalkılıç da pandemi sürecinde her ne kadar eve kebap sipariş etse de restoranda yemenin daha keyifli olduğunu vurgulayarak "Çok şükür artık restoranlar açıldı. Kalabalık ortamlarda yemek yemek daha bereketli" diye konuştu.'BOMBA GİBİ GELDİK'

Kaburga kebabı ustası ve işletmeci Yaşar Aydın ise salgın nedeniyle masaların arasında 1.5 metre, sandalyelerin arasında 60 santimetre mesafe bıraktıklarını ve tek kullanımlık gereçlerle hizmet verdiklerini aktararak, "Restorana gelen misafirlerimizin girişte elleri dezenfekte ediliyor, ateşleri ölçülüyor. Sabah 07.00'de açtım, 07.20'de ilk misafirlerimiz gelmeye başladı. Ciğer, boru kebabı ve lokum yemeye geldiler. Mutluyuz, şu an ortam tıklım tıklım. Adana denildiği zaman kebaptan vazgeçilmez. Dünyanın gözü Adana kebabında. O yüzden biz Adanalılar da virüse karşı dikkatli olmalıyız. 3 ay pandemi sürecinde dinlenmemiz gerekti ama şu an bomba gibi geldik. Daha güzel lezzetler vermeye devam edeceğiz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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