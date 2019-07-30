Adanalılar, İzmir'de Tanıtım Festivaline hazırlanıyor

İzmir Adanalılar Güçbirliği Derneği, İzmir'de Adana'nın tanıtımı için geleneksel '2. Adana Tanıtım Festivali'ne hazırlanıyor.

Tanıtım 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında İzmir İnciraltı Demokrasi Meydanı'nda yapılacak.

İzmir Adanalılar Güçbirliği Derneği Başkanı Arif Kayakşu, Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehirler Belediye Başkanı Zeydan Karakar'ı yönetim kurulu üyesi Nihan Ceylan ile birlikte ziyaret ederek festival hakkında bilgi verdi.

Ünlü sanatçıların da konser vereceği festivalde kent kültürünün tanıtımı için çeşitli organizasyonlar düzenleneceğini belirten Kayakşu, "Festivalimizin amacı Adana yaşama tarzını, ticaretini, tarihi güzelliklerini ve mutfağını öne çıkarmaktır" dedi.

Adana Tanıtım Festivalini İzmir'e ve halkına yaymak olduğunu ifade eden Kayakşu, şunları kaydetti:

"Bu yıl 2. sini düzenleyeceğimiz festivalde özellikle Adana ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri başta olmak üzere hem Adana'nın, hem de İzmir'in tüm ilçe belediyelerinin ücretsiz olarak stant kurması ve ilçelerinin en iyi şekilde tanıtımını yapması sağlanacaktır. Ayrıca Adanalı esnaflara, ürünlerinin tanıtımını ve pazarlamasını yapma fırsatı verilecektir. Bu festival sonunda Adana ve İzmir kazanacaktır. İyi bir festival düzenlemek için aylar öncesinden hazırlıklarımız başladı."

Festivalin amacının insanları Adana kültürü ile tanıştırmak olduğunu vurgulayan İzmir Adanalılar Güçbirliği Derneği Başkanı Kayakşu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Derneğimiz festivalle birlikte yeni bir açılım sunuyor. İnsanları kaynaştırıcı bir yapıya getirerek birliktelik sağlamalıdır. Adanamızı İzmir de tanıtırken İzmir'de yaşayan Adanalı hemşehrilerimizin çocuklarına festival boyunca yapılan etkinliklerde Adanamızın örf ve adetlerini yeniden aşılamak, Adanalılık ruhunu pekiştirmek ve Adana'dan kopmasını engellemek amacını yerine getirmektir. Adana'mızın tarihi dokusunu, tarımını, mutfağını, ekonomik anlamda işbirliği için Adana ve İzmir Ticaret Odaları nezdinde ortak bir lansman ile ekonomik anlamda işbirliği yapmasını sağlamaktır. Bu anlamda hem Adana, hem İzmir ekonomik olarak kazanmış olur." - ADANA

Kaynak: İHA